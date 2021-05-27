«Продал родину, выбрал деньги»: Джикия рассказал, как в Грузии отнеслись к его выбору играть за Россию

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27 Мая 2021, 12:03,
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Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поведал о том, как в Грузии отнеслись к его решению выступать за национальную команду России.
«Писали: «Продал родину, выбрал деньги». Начали приплетать лимит, говорить, что я из-за этого так поступил. Спокойно к этому относился», - передает слова 27-летнего футболиста издание «Спорт-экспресс».
Джикия выступает за сборную России с 2017 года. Защитник провел 31 поединок на международном уровне, записав на свой счет один забитый мяч.
На чемпионате Европы-2020 сборная России сыграет в группе В, где ее соперниками станут Бельгия, Дания и Финляндия.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Георгий Джикия
Если кто не знал Гера родился в России, родители родом из Абхазии, Абхазия сейчас не является территорией Грузии. Так что о чём мы вообще тут говорим?
Абхазия была и есть часть Грузии! оккупированная кремлёвским вермахтом, но она всё равно вернётся, как и Крым в Украину.
Так а почему все-таки Россию выбрал?))
Абхазию надо было выбрать?
всё правильно о тебе написали, помалкивай лучше
Почему так резко по отношению к нему? В Грузии политики вовсю продают Родину и землю, а парень выбрал для себя прогресс и развитие с лучшим заработком. После 1981 года футбол в Грузии, к сожалению, регрессирует безвозвратно.
если бы в Грузии было как в России 140 миллионов, вопросов нет, но когда население три миллиона и каждый на счету, тут другое. к тому же он в Грузии родился, а не в России