«Продал родину, выбрал деньги»: Джикия рассказал, как в Грузии отнеслись к его выбору играть за Россию

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поведал о том, как в Грузии отнеслись к его решению выступать за национальную команду России.

«Писали: «Продал родину, выбрал деньги». Начали приплетать лимит, говорить, что я из-за этого так поступил. Спокойно к этому относился», - передает слова 27-летнего футболиста издание «Спорт-экспресс».

Джикия выступает за сборную России с 2017 года. Защитник провел 31 поединок на международном уровне, записав на свой счет один забитый мяч.

На чемпионате Европы-2020 сборная России сыграет в группе В, где ее соперниками станут Бельгия, Дания и Финляндия.