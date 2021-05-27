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Россия занимает 38 место в рейтинге ФИФА

27 Мая 2021, 11:40,

На официальном сайте ФИФА опубликована обновленная версия рейтинга национальных сборных. Сборная России с 1462,65 очка располагается на 38 позиции.

На первом месте находится Бельгия, второй идет Франции, а тройку лидеров замыкает Бразилия.

Сборная Украины занимает 24 позицию в обновленном рейтинге.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Португалия

...

24. Украина

38. Россия

86. Узбекистан

89. Беларусь

90. Армения

91. Грузия

99. Кыргызстан

110. Азербайджан

124. Казахстан

Полная версия рейтинга ФИФА.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Рейтинг Фифа
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Комментарии (1)
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0
Dimauskas
27 Мая 2021, 11:56

Регулярно повторяющееся в вашей жизни число 38 говорит о том, что вы движетесь к успеху правильным путем и остается совсем немного до того, чтобы вы начали пожинать плоды своих усилий.

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