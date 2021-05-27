Россия занимает 38 место в рейтинге ФИФА

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27 Мая 2021, 11:40,
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На официальном сайте ФИФА опубликована обновленная версия рейтинга национальных сборных. Сборная России с 1462,65 очка располагается на 38 позиции.
На первом месте находится Бельгия, второй идет Франции, а тройку лидеров замыкает Бразилия.
Сборная Украины занимает 24 позицию в обновленном рейтинге.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия
5. Португалия
...
24. Украина
38. Россия
86. Узбекистан
89. Беларусь
90. Армения
91. Грузия
99. Кыргызстан
110. Азербайджан
124. Казахстан
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Рейтинг Фифа
Регулярно повторяющееся в вашей жизни число 38 говорит о том, что вы движетесь к успеху правильным путем и остается совсем немного до того, чтобы вы начали пожинать плоды своих усилий.