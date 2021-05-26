Роналду о ЧЕ-2020: «Мы должны выиграть»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2020 года.

«У каждого забитого мяча есть собственная история, но за каждым кроется командная работа. Я горд быть лучшим бомбардиром «Ювентуса» в сезоне 2020/21. Это далеко не конец! Завтра я присоединюсь к сборной Португалии, чтобы проделать с ней путь на чемпионат Европы 2020 года. Вперёд! Мы должны защитить наш титул», - написал Криштиану у себя в «Инстаграме».

В 2016 году национальная команда Португалии стала чемпионом Европы. В финальном матче против сборной Франции Роналду получил повреждение уже в первом тайме и не смог продолжить игру.