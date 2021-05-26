Промес попал в итоговую заявку сборной Голландии на Евро-2020

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26 Мая 2021, 17:07,
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В среду была обнародована итоговая заявка сборной Голландии на чемпионат Европы. В списке из 26 футболистов можно заметить представителя «Спартака» Куинси Промеса. Как известно, Промес выступает за московский клуб с февраля, в 11 матчах РПЛ во второй части завершившегося сезона форвард забил 3 гола.
А вот игрок «Краснодара» Тонни де Вильена в итоговую заявку не попал, хотя в изначальном расширенном списке его фамилия была.
Соперниками сборной Голландии на групповом этапе чемпионата Европы, стартующего уже 11 июня, будут национальные команды Украины, Австрии и Северной Македонии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Голландии, Куинси Промес