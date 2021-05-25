Саутгейт высказался о борьбе с расизмом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался на тему расизма в современном футболе.

«Игроки осознают, что их мнение очень важно. Они начали вставать на колено перед матчем, бойкотируют социальные сети – всё это несомненно вносит вклад в борьбу с расизмом. Теперь стоит и руководителям придать огласку этой проблеме, тогда многое может измениться.

Будут ли игроки вставать на колено в составе сборной Англии? Они будут делать так, как считают нужным. Главное, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно. Я с уважением отнесусь к любому их решению», - цитирует главного тренера сборной Англии Sky Sports.