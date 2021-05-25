Баринов: «Мы выйдем биться на матч с Бельгией»

Игрок сборной России Дмитрий Баринов дал прогноз на матч чемпионата Европы 2020 года против бельгийской команды.

«Мы выйдем не для того, чтобы быть людьми для «игрушки-побегушки». Мы выйдем биться за страну и за всех партнёров по команде. Два матча Бельгии мы уже проиграли, сейчас будет третий. Не хочу забегать вперёд, но у нас идёт хорошая подготовка. Мы разберём соперника и будем действовать так, как скажет тренерский штаб», - Дмитрий Баринов оценил шансы сборной России против команды Бельгии.

Также в интервью для Телеспорт Баринов назвал фаворитов грядущего чемпионата Европы.