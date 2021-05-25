Баринов: «Мы выйдем биться на матч с Бельгией»

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25 Мая 2021, 16:48,
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Игрок сборной России Дмитрий Баринов дал прогноз на матч чемпионата Европы 2020 года против бельгийской команды.
«Мы выйдем не для того, чтобы быть людьми для «игрушки-побегушки». Мы выйдем биться за страну и за всех партнёров по команде. Два матча Бельгии мы уже проиграли, сейчас будет третий. Не хочу забегать вперёд, но у нас идёт хорошая подготовка. Мы разберём соперника и будем действовать так, как скажет тренерский штаб», - Дмитрий Баринов оценил шансы сборной России против команды Бельгии.
Также в интервью для Телеспорт Баринов назвал фаворитов грядущего чемпионата Европы.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Дмитрий Баринов, Чемпионат Европы-2020
Главное, чтобы не было как с Англией в 2016-м - героически вырвали ничью, а потом жестко обделались в матчах с куда более слабыми соперниками. Тут можно и Бельгии проиграть, мы бы больше хотели уверенных побед на Финляндией и Данией.
Не хочу каркать, но скорее разберут вас. Увы...