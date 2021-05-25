​Крал попал в заявку сборной Чехии на чемпионат Европы

Во вторник была опубликована заявка сборной Чехии на чемпионат Европы, до старта которого осталось всего лишь 17 дней. Среди игроков чешской сборной есть представитель Премьер-лиги России. Это полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал.

Алекс Крал дебютировал за сборную Чехии весной 2019 года. В 16 матчах за главную команду своей страны полузащитник «красно-белых» отметился 2 голами и 2 результативными передами на партнёров.

Сборная Чехии первый матч на Евро-2020 проведёт 14 июня против Шотландии. Также в одной группе с чехами выступят национальные команды Хорватии и Англии.