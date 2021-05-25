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​Крал попал в заявку сборной Чехии на чемпионат Европы

25 Мая 2021, 13:29,

Во вторник была опубликована заявка сборной Чехии на чемпионат Европы, до старта которого осталось всего лишь 17 дней. Среди игроков чешской сборной есть представитель Премьер-лиги России. Это полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал.

Алекс Крал дебютировал за сборную Чехии весной 2019 года. В 16 матчах за главную команду своей страны полузащитник «красно-белых» отметился 2 голами и 2 результативными передами на партнёров.

Сборная Чехии первый матч на Евро-2020 проведёт 14 июня против Шотландии. Также в одной группе с чехами выступят национальные команды Хорватии и Англии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сборная Чехии, Алекс Крал
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