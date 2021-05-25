Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Соболев не тренируется в общей группе сборной России

25 Мая 2021, 13:23,

Сборная России продолжает готовиться к чемпионату Европы на австрийском сборе. Во вторник в общей группе не тренируется нападающий Александр Соболев. Остальные футболисты, включая занимавшихся накануне индивидуально Андрея Мостового и Марио Фернандеса, работают без каких-либо ограничений.

В общей группе занимается и Денис Черышев, который накануне присоединился к команде на сборе после завершения сезона в «Валенсии». В ближайшее время к сборной России присоединятся Алексей Миранчук и Александр Головин.

Напомним, что в Австрии сборная России будет заниматься до конца месяца. 1 июня команда Станислава Черчесова проведёт контрольный поединок против Польши.   

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили