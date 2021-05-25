​Соболев не тренируется в общей группе сборной России

Сборная России продолжает готовиться к чемпионату Европы на австрийском сборе. Во вторник в общей группе не тренируется нападающий Александр Соболев. Остальные футболисты, включая занимавшихся накануне индивидуально Андрея Мостового и Марио Фернандеса, работают без каких-либо ограничений.

В общей группе занимается и Денис Черышев, который накануне присоединился к команде на сборе после завершения сезона в «Валенсии». В ближайшее время к сборной России присоединятся Алексей Миранчук и Александр Головин.

Напомним, что в Австрии сборная России будет заниматься до конца месяца. 1 июня команда Станислава Черчесова проведёт контрольный поединок против Польши.