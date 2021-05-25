​Официально: Флик возглавит сборную Германии после Евро-2020

Немецкий футбольный союз через свой официальный сайт сообщил о том, что после чемпионата Европы тренерский мостик сборной Германии займёт Ханс-Дитер Флик. 56-летний специалист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до завершения домашнего для Германии Евро-2024.

В последнее время Ханс-Дитер Флик трудился в «Баварии» и завоевал с ней все трофеи, которые только возможно, включая два титула Бундеслиги и трофей Лиги чемпионов.

В настоящее время сборную Германии возглавляет Йоахим Лёв. Ещё в марте было объявлено о том, что по завершению Евро-2020 он покинет должность, отработав на ней 15 лет.