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​Флик подписал контракт о работе в сборной Германии – источник

25 Мая 2021, 10:49,

Ханс-Дитер Флик подписал контракт о работе в сборной Германии. Об этом в Twitter сообщил журналист немецкого SportBild Тоби Альтшаффль. Трудовое соглашение 56-летнего специалиста с Немецким футбольным союзом рассчитано до завершения чемпионата Европы 2024 года.

С ноября 2019 года Ханс-Дитер Флик возглавлял «Баварию», с которой завоевал все трофеи, которые только можно – два трофея Бундеслиги, Кубок Германии, Суперкубок Германии, трофей Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.

Ханс-Дитер Флик начнёт работать со сборной Германии после Евро-2020, сменив Йоахима Лёва.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Ханс-Дитер Флик
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