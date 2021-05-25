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​Трезеге: «Если Путин позвонит – трофей Евро может остаться в России»

25 Мая 2021, 08:13,

Известный в прошлом французский футболист Давид Трезеге стал гостем популярного шоу «Вечерний Ургант». В студию экс-игрок сборной Франции пришёл с трофеем чемпионата Европы, который накануне привозили в Москву.

Ведущий программы Иван Ургант задал Трезеге вопрос, есть ли у сборной России шансы оставить этот трофей на своей земле.

- Если президент Путин позвонит, то да – трофей может остаться в России, - с юмором ответил Трезеге.

Также Давид пошутил по поводу вместимости трофея Евро, оценив её в бутылках шампанского. Трезеге сказал, что если трофей выиграет сборная Франции, то в него влезут семь бутылок игристого, а если сборная России – то семь бутылок водки.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Франции, Владимир Путин, Давид Трезеге
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