​Трезеге: «Если Путин позвонит – трофей Евро может остаться в России»

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25 Мая 2021, 08:13,
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Известный в прошлом французский футболист Давид Трезеге стал гостем популярного шоу «Вечерний Ургант». В студию экс-игрок сборной Франции пришёл с трофеем чемпионата Европы, который накануне привозили в Москву.
Ведущий программы Иван Ургант задал Трезеге вопрос, есть ли у сборной России шансы оставить этот трофей на своей земле.
- Если президент Путин позвонит, то да – трофей может остаться в России, - с юмором ответил Трезеге.
Также Давид пошутил по поводу вместимости трофея Евро, оценив её в бутылках шампанского. Трезеге сказал, что если трофей выиграет сборная Франции, то в него влезут семь бутылок игристого, а если сборная России – то семь бутылок водки.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Франции, Владимир Путин, Давид Трезеге