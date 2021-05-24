Рамос о невызове в сборную Испании: «Мне больно»

Защитник «Реала» Серхио Рамос оказался вне заявки национальной сборной Испании на чемпионат Европы - 2020. Кроме того, главный тренер команды не вызвал ни одного игрока мадридского клуба.

Рамос написал у себя в «Твиттере» несколько постов, посвящённых новости о невызове в сборную страны. Защитник признался, что ему больно, однако он отдаёт себе отчёт, что ему лучше до конца залечить свои травмы. Серхио пообещал, что будет болеть за команду по телевизору.

По словам Рамоса, он провёл один из самых сложных сезонов в карьере, включая факт невызова в сборную. Будущее защитника остаётся под вопросом, потому что он не может договориться с «Реалом» о продлении контракта.