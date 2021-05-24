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​Энрике объяснил, почему не вызвал Рамоса в сборную Испании

24 Мая 2021, 13:54,

Серхио Рамос не вошёл в заявку сборной Испании на чемпионат Европы. Главный тренер команда Луис Энрике дал комментарий на этот счёт.

«Почему в заявке нет ни одного игрока «Реала»? Я составляю список не на основании клубной принадлежности. Если бы Карвахаль и Рамос были в хорошей форме, они попали бы в список.

Рамос пока не может играть или тренироваться. Это было непросто. Вчера мы общались, это был сложный и тяжёлый разговор. Рамос – большой профессионал, который помогал сборной и будет делать это в будущем. Но я должен принимать решения во благо команды. Я посоветовал Рамосу хорошо восстановиться», - сказал Энрике.

С конца января по конец мая Серхио Рамос провёл за «Реал» только три матча. В остальное время игрок лечился от травм.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Испании, Серхио Рамос, Луис Энрике
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