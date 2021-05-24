​Рамос не вошёл в заявку сборной Испании на Евро-2020

В понедельник была оглашена заявка сборной Испании на Евро-2020, в которую вошли 24 футболиста. Неожиданностью стало то, что в заявке не оказалось защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Вратари: Симон, де Хеа, Санчес.

Защитники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Аспиликуэта, Маркос Льоренте.

Полузащитники: Бускетс, Родри, Педри, Тьяго, Коке, Фабиан.

Нападающие: Ольмо, Оярсабаль, Херард Морено, Мората, Ферран Торрес, Траоре, Сарабия.

Стоит отметить, что в заявке сборной Испании на чемпионат Европы не оказалось ни одного представителя «Реала».

Сборная Испании на Евро-2020 выступит в одной группе с командами Польши, Швеции и Словакии. Турнир стартует 11 июня.