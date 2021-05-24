​Заболотный снова занимается в общей группе сборной России

В понедельник сборная России продолжила подготовку к чемпионату Европы на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Как сообщает пресс-служба национальной команды, в общей группе занимаются все футболисты, кроме Марио Фернандеса и Андрея Мостового, которые работают индивидуально. Это означает, что нападающий Антон Заболотный вернулся в общую группу.

Сборная России будет готовиться к чемпионату Европы в Австрии до конца мая. Первую игру на континентальном футбольном форуме команда Станислава Черчесова проведёт 12 мая против Бельгии в Санкт-Петербурге.