Чемпионат Европы по футболу 2020
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​В «Лужниках» разместят фан-зону Евро-2020

24 Мая 2021, 12:41,

В понедельник трофей Евро-2020 выставили в Санкт-Петербурге. Каждый желающий может прийти и, выстояв очередь, сделать памятное фото с трофеем, который в разные годы поднимали над головами чемпионы Европы.

На мероприятии было объявлено, что во время чемпионата Европы по футболу в Москве будет открыта фан-зона для просмотра футбола. Она будет размещена на стадионе «Лужники».

Чемпионат Европы по футболу стартует уже через 18 дней – 11 июня. Для сборной России турнир начнётся на следующий день, когда в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лужники
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