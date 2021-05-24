​Объявлена заявка сборной Германии на Евро-2020

В понедельник была объявлена заявка сборной Германии на чемпионат Европы 2020 года, в которую вошли 26 футболистов.

Вратари: Нойер, Лено, Трапп.

Защитники: Рюдигер, Хольстенберг, Гинтер, Хуммельс, Зюле, Клостерманн, Госенс, Кох, Гюнтер.

Полузащитники и атака: Киммих, Хаверц, Кроос, Фолланд, Гнабри, Вернер, Хофманн, Мусиала, Нойхаус, Горецка, Сане, Гюндоган, Джан, Мюллер.

Стоит сказать, что в случае травм или заражения коронавирусом до первого матча в заявке можно вносить изменения. Что касается вратарей, то изменения в случае с травмам или COVID-19 можно будет вносить и по ходу турнира.

Напомним, что чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная Германии выступит в так называемой «группе смерти» вместе с командами Франции, Португалии и Венгрии.