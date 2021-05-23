Сборная Украины в компенсированное время вырвала ничью в матче с Бахрейном

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23 Мая 2021, 23:02,
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Ещё не все футбольные чемпионаты Европы подошли к концу, а сборная Украины провела товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2020. Соперниками команды Андрея Шевченко стала национальная команда Бахрейна.
Протокол игры
|75' Саид Саед (0:1)
|(1:1) Цыганков Виктор 90'
Трубин Анатолий • Кривцов Сергей 64' ( Попов Денис II ( 64') • Миколенко Виталий • Тымчик Александр 80' ( Караваев Александр ( 80') • Матвиенко Николай • Макаренко Евгений 64' ( Сидорчук Сергей ( 64') • Степаненко Тарас • Шапаренко Николай • Марлос Ромеро • Зубков Александр 45' ( Цыганков Виктор ( 45') • Беседин Артём 45' ( Довбик Артём ( 45')
Запасные: Леднёв Богдан • Бущан Георгий • Забарный Илья • Бондаренко Артём • Судаков Георгий • Пятов Андрей • Попов Денис • Сирота Александр
Тураев Лутфулла • Аль-Рубаи Саид • Баба Хусейн • Аль-Хазаа Абдулла • Аль-Хути Рашед • Ахмед Сайед • Аль-Малуд Абдулвахаб • Абдуллатиф Исмаиль • Хумайд Салмейн • Абудахум Фаисаль • Тайеб Мохаммед
23 мая.
Первый тайм был без моментов и голов, а после перерыва было гораздо интереснее. Украинцы провели все 45+5 минут у чужих ворот. Артём Довбик должен был забивать с острого угла, обыграв голкипера. Но открыли счет гости после грубой ошибки вратаря Анатолия Трубина. Впрочем, украинцы ушли от поражения в компенсированное время, когда мощный прострел вдоль ворот пяткой завершил Виктор Цыганков - 1:1.
31 мая сборная Украины сыграет против Северной Ирландии, а 7 июня - со сборной Кипра.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Украины, Сборная Бахрейна