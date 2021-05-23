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Сборная Украины в компенсированное время вырвала ничью в матче с Бахрейном

23 Мая 2021, 23:02,

Ещё не все футбольные чемпионаты Европы подошли к концу, а сборная Украины провела товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2020. Соперниками команды Андрея Шевченко стала национальная команда Бахрейна.

Протокол игры  
Украина 1:1 Бахрейн
    75' Саид Саед (0:1)
(1:1) Цыганков Виктор 90'    
Трубин Анатолий Кривцов Сергей   64' (Попов Денис II (   64') Миколенко Виталий Тымчик Александр   80' (Караваев Александр (   80') Матвиенко Николай Макаренко Евгений   64' (Сидорчук Сергей (   64') Степаненко Тарас Шапаренко Николай Марлос Ромеро Зубков Александр   45' (Цыганков Виктор (   45') Беседин Артём   45' (Довбик Артём (   45')
Запасные: Леднёв Богдан Бущан Георгий Забарный Илья Бондаренко Артём Судаков Георгий Пятов Андрей Попов Денис Сирота Александр
Тураев Лутфулла Аль-Рубаи Саид Баба Хусейн Аль-Хазаа Абдулла Аль-Хути Рашед Ахмед Сайед Аль-Малуд Абдулвахаб Абдуллатиф Исмаиль Хумайд Салмейн Абудахум Фаисаль Тайеб Мохаммед
Запасные: Дуадж Махорфи Мухаммед Аль-Досери Хамад Алаа Хубаил Аль-Хасайни Сами Омар Абдулла Абди Хашем Саед Али-Баба Хуссаин Хусейн Мохаммед Али Мохамед Румаихи Хусейн Мухаммед
23 мая.

Первый тайм был без моментов и голов, а после перерыва было гораздо интереснее. Украинцы провели все 45+5 минут у чужих ворот. Артём Довбик должен был забивать с острого угла, обыграв голкипера. Но открыли счет гости после грубой ошибки вратаря Анатолия Трубина. Впрочем, украинцы ушли от поражения в компенсированное время, когда мощный прострел вдоль ворот пяткой завершил Виктор Цыганков - 1:1.

31 мая сборная Украины сыграет против Северной Ирландии, а 7 июня - со сборной Кипра.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины, Сборная Бахрейна
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