Сборная Украины в компенсированное время вырвала ничью в матче с Бахрейном

Ещё не все футбольные чемпионаты Европы подошли к концу, а сборная Украины провела товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2020. Соперниками команды Андрея Шевченко стала национальная команда Бахрейна.

Первый тайм был без моментов и голов, а после перерыва было гораздо интереснее. Украинцы провели все 45+5 минут у чужих ворот. Артём Довбик должен был забивать с острого угла, обыграв голкипера. Но открыли счет гости после грубой ошибки вратаря Анатолия Трубина. Впрочем, украинцы ушли от поражения в компенсированное время, когда мощный прострел вдоль ворот пяткой завершил Виктор Цыганков - 1:1.

31 мая сборная Украины сыграет против Северной Ирландии, а 7 июня - со сборной Кипра.