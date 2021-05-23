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​Дивеев: «Лукаку – это второй Дзюба»

23 Мая 2021, 16:22,

Защитник сборной России Игорь Дивеев после воскресного тренировочного занятия удалил внимание представителям СМИ. Среди прочего, футболист ответил на вопрос по поводу фактурного форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку, которого российским защитникам придётся сдерживать в первой игре на Евро-2020 12 июня.

«Лукаку – это второй Дзюба. По массе, думаю, они одинаковы. Посмотрим, как его сдерживать», - высказался Дивеев.

Тренировочный сбор сборной России в Австрии продлится до конца мая. В ближайшее время к команде присоединятся Денис Черышев, Алексей Миранчук и Александр Головин.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Ромелу Лукаку, Игорь Дивеев
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