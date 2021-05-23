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​Дешам высказался о возвращении Бензема в сборную Франции

23 Мая 2021, 15:48,

Рулевой французской сборной Дидье Дешам снова сказал несколько слов о возвращении в команду Карима Бензема после паузы длиной в пять с половиной лет.

«Я не стану рассказывать детали нашего с Бензема разговора. Но это был очень долгий разговор, было много обменов репликами. Важно то, что будет сегодня и завтра. Тот факт, что Бензема не возвращался раньше, не мешал сборной Франции показывать хорошие результаты.

Ситуация изменилась – как с моей стороны, так и со стороны Карима. Я не собираюсь рассказывать вам, можно ли было вернуть его раньше. Условия не были выполнены, а сегодня они есть», - цитирует Дешама Goal.com со ссылкой на Telefoot.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема, Дидье Дешам
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