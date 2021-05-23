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​Трое игроков сборной России тренируются индивидуально

23 Мая 2021, 13:13,

В воскресенье сборная России начала работу на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Трое игроков национальной команды занимаются индивидуально – Антон Заболотный, Андрей Мостовой и Марио Фернандес. Об этом сообщила пресс-служба сборной. Стоит напомнить, что Фернандес накануне досрочно завершил тренировку, которая проходила ещё в Новогорске. Он почувствовал дискомфорт в области паха, но обследование не выявило серьёзных проблем.

Сборная России будет готовиться к чемпионату Европы на австрийском сборе до 31 мая. Первую игру на континентальном футбольном форуме  команда Станислава Черчесова проведёт 12 мая в Санкт-Петербурге против Бельгии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Марио Фернандес, Антон Заболотный, Андрей Мостовой
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