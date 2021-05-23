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​Сборную России встретили в Австрии с тортом - Черчесов показал фото

23 Мая 2021, 12:36,

В субботу сборная России прилетела в Австрию, где до конца весны будет готовиться к чемпионату Европы. Несколько фотографий, сделанных по прилёту, на своей страничке в Instagram опубликовал главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов. На одном из фото можно увидеть вручаемый тренеру торт с эмблемой Российского футбольного союза.

 

Добавим, что первую игру на чемпионате Европы сборная России проведёт в субботу, 12 июня. В этот день команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии. Другими двумя участниками группы В на Евро-2020 будут национальные команды Дании и Финляндии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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