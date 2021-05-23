​Сборную России встретили в Австрии с тортом - Черчесов показал фото

В субботу сборная России прилетела в Австрию, где до конца весны будет готовиться к чемпионату Европы. Несколько фотографий, сделанных по прилёту, на своей страничке в Instagram опубликовал главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов. На одном из фото можно увидеть вручаемый тренеру торт с эмблемой Российского футбольного союза.

Добавим, что первую игру на чемпионате Европы сборная России проведёт в субботу, 12 июня. В этот день команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии. Другими двумя участниками группы В на Евро-2020 будут национальные команды Дании и Финляндии.