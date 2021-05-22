​В сборной России рассказали о состоянии Марио Фернандеса

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22 Мая 2021, 15:17,
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Субботнюю тренировку сборной России Марио Фернандес завершил рано. Как сообщает пресс-служба национальной команды, футболист почувствовал дискомфорт в области паха. При этом обследование не выявило у Фернандеса значимых повреждений. Вечером Марио вместе с остальными игроками отправится в Австрию. Там у российской сборной запланирован учебно-тренировочный сбор.
Ранее стало известно, что со сборной России в Австрию не полетит Арсен Захарян – у 17-летнего игрока была выявлена бактериальная ангина.
Добавим, что уже в Австрии к сборной России присоединятся три игрока – Александр Головин, Алексей Миранчук и Денис Черышев.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Марио Фернандес
Главное, чтобы Захарян заразу не разнёс :) А так без легионеров сборной России ловить нечего, посмотрим, как они интегрируются в командный механизм. Не все играли и не так интенсивно. потому силы на Евро ещё должны были остаться...