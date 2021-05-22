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​Шунин: «Разговоров с Черчесовым об основном вратаре не было»

22 Мая 2021, 14:14,

Вратарь сборной России Антон Шунин уделил время журналистам после субботней тренировки сборной России. Среди прочего, он сказал, что вопрос основного вратаря с главным тренером не обсуждался.

«Разговоров с Черчесовым об основном вратаре не было. Я готов к ответственности», - сказал Шунин представителям СМИ. Он также отметил, что в настоящий момент в национальной команде есть прекрасный вратарский коллектив.

Напомним, что в рядах сборной России тренируются четыре голкипера – Антон Шунин, Матвей Сафонов, Андрей Лунёв и Юрий Дюпин.

В субботу вечером сборная России отправится на сборы в Австрию.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Антон Шунин
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