​Марио Фернандес досрочно завершил тренировку сборной России

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22 Мая 2021, 12:13,
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Защитник сборной России Марио Фернандес досрочно завершил субботнюю тренировку команды на базе в Новогорске. Вскоре после начала занятия Фернандес пообщался с врачами, после чего покинул футбольное поле.
Ранее сборная России потеряла из-за бактериальный ангины Арсена Захаряна. Он не отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрию, куда команда отправится уже в субботу вечером.
Сборная России в настоящий момент готовится к чемпионату Европы, где её соперниками на групповой стадии станут бельгийцы, датчане и финны. Первую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 12 июня.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Марио Фернандес
Только бы не серьёзная травма! Одна из позиций, которая в сборной России незаменима. Так что здоровья Марио.