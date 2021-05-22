​Марио Фернандес досрочно завершил тренировку сборной России

Защитник сборной России Марио Фернандес досрочно завершил субботнюю тренировку команды на базе в Новогорске. Вскоре после начала занятия Фернандес пообщался с врачами, после чего покинул футбольное поле.

Ранее сборная России потеряла из-за бактериальный ангины Арсена Захаряна. Он не отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрию, куда команда отправится уже в субботу вечером.

Сборная России в настоящий момент готовится к чемпионату Европы, где её соперниками на групповой стадии станут бельгийцы, датчане и финны. Первую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 12 июня.