Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Марио Фернандес досрочно завершил тренировку сборной России

22 Мая 2021, 12:13,

Защитник сборной России Марио Фернандес досрочно завершил субботнюю тренировку команды на базе в Новогорске. Вскоре после начала занятия Фернандес пообщался с врачами, после чего покинул футбольное поле.

Ранее сборная России потеряла из-за бактериальный ангины Арсена Захаряна. Он не отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрию, куда команда отправится уже в субботу вечером.

Сборная России в настоящий момент готовится к чемпионату Европы, где её соперниками на групповой стадии станут бельгийцы, датчане и финны. Первую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 12 июня.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Марио Фернандес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
22 Мая 2021, 12:40

Только бы не серьёзная травма! Одна из позиций, которая в сборной России незаменима. Так что здоровья Марио.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда