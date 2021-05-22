Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Сборная России проводит тренировку с 26 футболистами

22 Мая 2021, 11:46,

В субботу сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы. В тренировочном занятии, 15 минут которого были открыты для представителей СМИ, принимают участие 26 футболистов.

Ранее сообщалось о потере Арсена Захаряна из-за бактериальной ангины. Выступающие в топовых европейских чемпионатах Денис Черышев, Алексей Миранчук и Александр Головин прибудут в расположение национальной сборной в начале следующей недели уже на сборе в Австрии.

Сборная России первую игру Евро-2020 проведёт в Санкт-Петербурге 12 июня. Соперником команды Станислава Черчесов в этот день будет сборная Бельгии – фаворит квартета.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
22 Мая 2021, 12:41

Пусть тренируются, главные бои впереди. А сборники из других чемпионатов ещё внесут свою разницу, главное чтобы восстановились хорошо!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда