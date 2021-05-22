​Сборная России проводит тренировку с 26 футболистами

В субботу сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы. В тренировочном занятии, 15 минут которого были открыты для представителей СМИ, принимают участие 26 футболистов.

Ранее сообщалось о потере Арсена Захаряна из-за бактериальной ангины. Выступающие в топовых европейских чемпионатах Денис Черышев, Алексей Миранчук и Александр Головин прибудут в расположение национальной сборной в начале следующей недели уже на сборе в Австрии.

Сборная России первую игру Евро-2020 проведёт в Санкт-Петербурге 12 июня. Соперником команды Станислава Черчесов в этот день будет сборная Бельгии – фаворит квартета.