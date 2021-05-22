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​Эффект Бензема: продажи футболок сборной Франции выросли на 2400%

22 Мая 2021, 11:32,

На неделе стало известно о вызове во французскую сборную Карима Бензема. В последний раз форвард «Реала» выходил на поле в футболке национальной команды ещё пять с половиной лет назад.

Как сообщает на своих страницах Marca со ссылкой на Unisports, с момента объявления о возвращении Бензема продажи футболок сборной Франции выросли на 2400%.

Футболки сборной Франции могут стать самыми продаваемыми среди сборных, которые сотрудничают с известной компанией Nike.

Напомним, что на чемпионате Европы в одной группе со сборной Франции выступят сборные Германии, Португалии и Венгрии.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема
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