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​Сборная России потеряла Захаряна

22 Мая 2021, 09:38,

Полузащитник Арсен Захарян, представляющий «Динамо», не полетит на учебно-тренировочный сбор сборной России, который пройдёт в Австрии. Как сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter, анализ крови выявил у футболиста признаки бактериальной ангины.

Захарян останется в России и будет проходить курс лечения. Если в ближайшие дни футболист выздоровеет, то он присоединится к команде на австрийском сборе.

26 мая Арсену Захаряну исполнится 18 лет. Получить вызов в сборную России в столь раннем возрасте ему позволили качественные выступления за «Динамо». В 13 матчах РПЛ Захарян забил 3 гола.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Арсен Захарян
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