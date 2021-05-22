​Сборная России потеряла Захаряна

Полузащитник Арсен Захарян, представляющий «Динамо», не полетит на учебно-тренировочный сбор сборной России, который пройдёт в Австрии. Как сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter, анализ крови выявил у футболиста признаки бактериальной ангины.

Захарян останется в России и будет проходить курс лечения. Если в ближайшие дни футболист выздоровеет, то он присоединится к команде на австрийском сборе.

26 мая Арсену Захаряну исполнится 18 лет. Получить вызов в сборную России в столь раннем возрасте ему позволили качественные выступления за «Динамо». В 13 матчах РПЛ Захарян забил 3 гола.