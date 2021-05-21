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Безуглов: У большинства игроков высокий уровень антител

21 Мая 2021, 14:30,

Врач сборной России Эдуард Безуглов в пятницу рассказал журналистам о коронавирусных ограничениях во время чемпионата Европы по футболу. В случае обнаружения у футболиста COVID-19, он будет изолирован от партнеров по команде.

Также Безуглов выразил надежду, что УЕФА может освободить от ПЦР-тестирования некоторых игроков, у которых высокий уровень антител вследствие вакцинации или недавно перенесенной болезни.

Добавим, что из-за возможных вспышек коронавируса у участников Евро-2020 увеличил заявку команд до 26 человек. Первыми соперниками сборной России на турнире станут национальные команды Бельгии, Финляндии и Дании.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Эдуард Безуглов
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