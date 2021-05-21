Захарян: «Сначала немного волновался, обращался к старшим игрокам на «вы»

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21 Мая 2021, 14:15,
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Полузащитник сборной России Арсен Захарян поделился первыми впечатлениями от пребывания в лагере главной команды страны. Подопечные Станислава Черчесова начинают готовиться к финальной части чемпионата Европы 2020 года.
- Очень горд попасть в сборную, это моя мечта, - отметил Захарян на пресс-конференции. - Сначала немного волновался, обращался к старшим на «вы». Но потом привык, уже общаемся на «ты».
17-летний футболист добавил, что этот сбор в Новогорске является новым важным опытом для него, правда, Захарян пока не уверен, что попадет в итоговую заявку на турнир.
В завершившемся сезоне Арсен Захарян забил 12 голов и отдал 13 результативных передач, проведя 31 матч.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Арсен Захарян