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Захарян: «Сначала немного волновался, обращался к старшим игрокам на «вы»

21 Мая 2021, 14:15,

Полузащитник сборной России Арсен Захарян поделился первыми впечатлениями от пребывания в лагере главной команды страны. Подопечные Станислава Черчесова начинают готовиться к финальной части чемпионата Европы 2020 года.

- Очень горд попасть в сборную, это моя мечта, - отметил Захарян на пресс-конференции. - Сначала немного волновался, обращался к старшим на «вы». Но потом привык, уже общаемся на «ты».

17-летний футболист добавил, что этот сбор в Новогорске является новым важным опытом для него, правда, Захарян пока не уверен, что попадет в итоговую заявку на турнир.

В завершившемся сезоне Арсен Захарян забил 12 голов и отдал 13 результативных передач, проведя 31 матч.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Арсен Захарян
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