Евро-2020 - самый ожидаемый спортивный турнир лета: итоги опроса

В ближайшее время любителям спорта предстоит следить за несколькими топовыми событиями. В пятницу стартует чемпионат мира по хоккею, в середине июня начнется чемпионат Европы по футболу, а с 23 июля начинаются летние Олимпийские игры.

Как показал опрос Mail.ru, самым ожидаемым событием для россиян является футбольный турнир Евро-2020, который планируют посмотреть 37% россиян. Мировой хоккейный форум интересен 13% респондентов, еще 12% опрошенных с нетерпением ждут Олимпиаду.

Что касается количества равнодушных к этим соревнованиям, то их около четверти опрошенных, а все турниры интересны 15% респондентов.