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Заболотный тренируется по индивидуальной программе из-за мышечной проблемы

21 Мая 2021, 13:17,

Форвард Антон Заболотный работает в сборной России по индивидуальной программе. Об этом журналистам рассказал Эдуард Безуглов, являющийся врачом команды.

По словам Безуглова, у Заболотного было диагностировано повреждение мышцы таза. Травма не является серьёзной.

Стоит сказать, что летом Антон Заболотный сменит клубную прописку, перейдя из «Сочи» в ЦСКА.

Добавим, что сборная России начала готовиться к чемпионату Европы в четверг. Несколько игроков ещё не прибыли в расположение команды. Речь идёт о тех футболистах, которые выступают в европейских чемпионатах, где на выходных ещё пройдут матчи.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Антон Заболотный
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