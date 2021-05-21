Заболотный тренируется по индивидуальной программе из-за мышечной проблемы

Форвард Антон Заболотный работает в сборной России по индивидуальной программе. Об этом журналистам рассказал Эдуард Безуглов, являющийся врачом команды.

По словам Безуглова, у Заболотного было диагностировано повреждение мышцы таза. Травма не является серьёзной.

Стоит сказать, что летом Антон Заболотный сменит клубную прописку, перейдя из «Сочи» в ЦСКА.

Добавим, что сборная России начала готовиться к чемпионату Европы в четверг. Несколько игроков ещё не прибыли в расположение команды. Речь идёт о тех футболистах, которые выступают в европейских чемпионатах, где на выходных ещё пройдут матчи.