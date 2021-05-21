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​Как прошёл первый день сборов – видео от сборной России

21 Мая 2021, 12:44,

В четверг сборная России начала подготовку к чемпионату Европы. Пока что команда занимается не в полном составе, ведь в её расположение ещё не приехали футболисты из топовых лиг Европы, где последний тур пройдёт только на ближайших выходных.

На канале сборной России в YouTube было опубликовано видео, посвящённое первому дню работы команды на базе в Новогорске. В скором времени команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

 

Соперниками российской сборной на групповой стадии Евро-2020 будут сборные Бельгии, Дании и Финляндии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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