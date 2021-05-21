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​Сборная России тренируется в полном составе

21 Мая 2021, 11:58,

В пятницу сборная России проводит на базе в Новогорске тренировочное занятие, стартовые 15 минут из которого доступны для представителей СМИ. В тренировке участвуют все приехавшие в ряды национальной команды футболисты, которых Станислав Черчесов включил в расширенный список для подготовки к чемпионату Европы. Несколько игроков, представляющих топовые европейские лиги, прибудут в расположение команды позже. 

Стоит сказать, что в окончательную заявку сборной России на Евро-2020 войдут 26 игроков.

Для сборной России чемпионат Европы начнётся 12 июня, когда команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии – фаворита квартета. Также в одной группе с россиянами выступят датчане и финны.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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