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Вальбуэна прокомментировал вызов Бензема в сборную Франции

20 Мая 2021, 23:07,

Бывший игрок московского «Динамо» Матьё Вальбуэна дал комментарий по поводу первого за шесть лет вызова в сборную Франции для форварда «Реала» Карима Бензема.

В 2015 году наконечник атак «бланкос» был обвинен в шантаже Вальбуэна.

- Если Бензема сможет привнести что-то полезное сборной Франции, это будет хорошо для него, - приводит слова Вальбуэна RMC.

- Это выбор тренера. Мне кажется, что Дидье Дешам выйдет победителем в любом случае. Он со мной не советовался по поводу Бензема. Я ничего не жду от Дешама или кого-то другого. Я живу своей жизнью и получаю удовольствие на поле. Больше мне нечего добавить, - заключил Вальбуэна.

Ожидается, что на чемпионате мира Бензема составит трио с Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема, Матье Вальбуэна
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