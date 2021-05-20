Вальбуэна прокомментировал вызов Бензема в сборную Франции

Бывший игрок московского «Динамо» Матьё Вальбуэна дал комментарий по поводу первого за шесть лет вызова в сборную Франции для форварда «Реала» Карима Бензема.

В 2015 году наконечник атак «бланкос» был обвинен в шантаже Вальбуэна.

- Если Бензема сможет привнести что-то полезное сборной Франции, это будет хорошо для него, - приводит слова Вальбуэна RMC.

- Это выбор тренера. Мне кажется, что Дидье Дешам выйдет победителем в любом случае. Он со мной не советовался по поводу Бензема. Я ничего не жду от Дешама или кого-то другого. Я живу своей жизнью и получаю удовольствие на поле. Больше мне нечего добавить, - заключил Вальбуэна.

Ожидается, что на чемпионате мира Бензема составит трио с Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе.