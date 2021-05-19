История с возвращением Бензема в сборную Франции началась ещё в марте

Одной из главных новостей недели стало возвращение форварда «Реала» Карима Бензема в состав сборной Франции, которая вскоре начнет подготовку к финальной части Евро-2020. Для многих болельщиков первый за шесть лет вызов Бензема стал сюрпризом, но, как сообщает L'Equipe, все завертелось довольно давно.

В марте главный тренер сборной Франции Дидье Дешам озаботился состоянием форвардов. Антуан Гризманн не впечатлял в «Барселоне», Оливье Жиру присел на скамейку в «Челси», Антони Марсьяль восстанавливался после травмы, а Виссам Бен-Йеддер не рассматривался в качестве «плана Б».

В апреле Дешам обсудил ситуацию с главой французской федерации Ноэлем ле Гре, итогом встречи было решение вернуть Бензема.

На Евро-2020 французы могут рассчитывать на линию атаки Килиан Мбаппе, Карим Бензема и Антуан Гризманн.