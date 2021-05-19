Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

История с возвращением Бензема в сборную Франции началась ещё в марте

19 Мая 2021, 18:02,

Одной из главных новостей недели стало возвращение форварда «Реала» Карима Бензема в состав сборной Франции, которая вскоре начнет подготовку к финальной части Евро-2020. Для многих болельщиков первый за шесть лет вызов Бензема стал сюрпризом, но, как сообщает L'Equipe, все завертелось довольно давно.

В марте главный тренер сборной Франции Дидье Дешам озаботился состоянием форвардов. Антуан Гризманн не впечатлял в «Барселоне», Оливье Жиру присел на скамейку в «Челси», Антони Марсьяль восстанавливался после травмы, а Виссам Бен-Йеддер не рассматривался в качестве «плана Б».

В апреле Дешам обсудил ситуацию с главой французской федерации Ноэлем ле Гре, итогом встречи было решение вернуть Бензема.

На Евро-2020 французы могут рассчитывать на линию атаки Килиан Мбаппе, Карим Бензема и Антуан Гризманн.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема, Реала Мадрид
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
kalibr
19 Мая 2021, 18:18

Может второй раз выиграть Евро. © Виктор Гусев

0
Dimauskas
19 Мая 2021, 18:28

и выиграет

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам