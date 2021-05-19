Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

«Газпром» стал спонсором Евро-2020

19 Мая 2021, 14:18,

УЕФА подтвердил информацию о подписании нового спонсорского контракта с «Газпромом». Российская компания становится официальным спонсором чемпионатов Европы 2020 и 2024 года, а также ближайшего розыгрыша Лиги наций. Также отмечается, что «Газпром» останется одним из главных партнеров УЕФА по проведению Лиги чемпионов.

Напомним, что российский газовый гигант занял место азербайджанской компании Socar, логотип которой недавно исчез из документов УЕФА относительно проведения чемпионата Европы 2020 года.

Добавим, что ранее стало известно о том, что Санкт-Петербург получит дополнительные матчи ближайшего европейского футбольного форума.


 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Газпром
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
White_Shark
19 Мая 2021, 14:30

Ну всё. Теперь если мы преуспеем, то у неадекватов целый аргумент будет))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам