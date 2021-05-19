«Газпром» стал спонсором Евро-2020

УЕФА подтвердил информацию о подписании нового спонсорского контракта с «Газпромом». Российская компания становится официальным спонсором чемпионатов Европы 2020 и 2024 года, а также ближайшего розыгрыша Лиги наций. Также отмечается, что «Газпром» останется одним из главных партнеров УЕФА по проведению Лиги чемпионов.

Напомним, что российский газовый гигант занял место азербайджанской компании Socar, логотип которой недавно исчез из документов УЕФА относительно проведения чемпионата Европы 2020 года.

Добавим, что ранее стало известно о том, что Санкт-Петербург получит дополнительные матчи ближайшего европейского футбольного форума.



