Футболисты сборной Бельгии пройдут вакцинацию перед Евро-2020

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19 Мая 2021, 12:54,
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Королевская бельгийская футбольная ассоциация сообщила о том, что футболисты национальной сборной перед чемпионатом Европы пройдут вакцинацию против COVID-19.
«Мы очень довольны решением правительства вакцинировать наших футболистов перед Евро-2020. Это очень важно с точки зрения той роли, которую мы хотим сыграть на чемпионате Европы», - говорится в сообщении.
Как известно, сборная Бельгии станет одним из соперников сборной России на групповом этапе континентального футбольного форума. Также в группе В выступят национальные команды Дании и Финляндии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бельгии