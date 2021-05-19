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Футболисты сборной Бельгии пройдут вакцинацию перед Евро-2020

19 Мая 2021, 12:54,

Королевская бельгийская футбольная ассоциация сообщила о том, что футболисты национальной сборной перед чемпионатом Европы пройдут вакцинацию против COVID-19.

«Мы очень довольны решением правительства вакцинировать наших футболистов перед Евро-2020. Это очень важно с точки зрения той роли, которую мы хотим сыграть на чемпионате Европы», - говорится в сообщении.

Как известно, сборная Бельгии станет одним из соперников сборной России на групповом этапе континентального футбольного форума. Также в группе В выступят национальные команды Дании и Финляндии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии
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