Коман: «Бензема усилит сборную Франции»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал вызов нападающего «Реала» Карима Бензема в сборную Франции.

«Бензема является великим игроком с выдающейся карьерой. Любой болельщик рад видеть его в команде. Он усилит сборную Франции», - цитирует Комана RMC.

Отметим, что Бензема был вызван в сборную Франции впервые с 2015 года.

Чемпионат Европы начнётся 11 июня. Сборная Франции попала в очень непростую группу. Подопечные Дидье Дешама сыграют со сборными Венгрии, Португалии и Германии.

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира, а сборная Португалии – действующие чемпионы Европы.