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Коман: «Бензема усилит сборную Франции»

19 Мая 2021, 00:20,

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал вызов нападающего «Реала» Карима Бензема в сборную Франции.

«Бензема является великим игроком с выдающейся карьерой. Любой болельщик рад видеть его в команде. Он усилит сборную Франции», - цитирует Комана RMC.

Отметим, что Бензема был вызван в сборную Франции впервые с 2015 года.

Чемпионат Европы начнётся 11 июня. Сборная Франции попала в очень непростую группу. Подопечные Дидье Дешама сыграют со сборными Венгрии, Португалии и Германии.

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира, а сборная Португалии – действующие чемпионы Европы.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Карим Бензема, Кингсли Коман
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