Коман: «Бензема усилит сборную Франции»

|
19 Мая 2021, 00:20,
|
|
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал вызов нападающего «Реала» Карима Бензема в сборную Франции.
«Бензема является великим игроком с выдающейся карьерой. Любой болельщик рад видеть его в команде. Он усилит сборную Франции», - цитирует Комана RMC.
Отметим, что Бензема был вызван в сборную Франции впервые с 2015 года.
Чемпионат Европы начнётся 11 июня. Сборная Франции попала в очень непростую группу. Подопечные Дидье Дешама сыграют со сборными Венгрии, Португалии и Германии.
Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира, а сборная Португалии – действующие чемпионы Европы.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Карим Бензема, Кингсли Коман