Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Бензема: «Горжусь возвращением в сборную Франции»

18 Мая 2021, 23:33,

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями от вызова в сборную Франции.

«Горжусь возвращением в сборную Франции и доверием, которое я получил. Спасибо семье, друзьям, клубу и всем тем, кто поддерживал меня», - написал Бензема в «Твиттере».

Отметим, что нападающий был вызван в национальную команду своей страны впервые с 2015 года. 33-летний Бензема сыграл 45 матчей за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 29 голов и отдал 8 голевых передач.

В активе Карима 27 голов в 81 матче за сборную Франции, за которую он дебютировал в далёком 2007 году.

Напомним, что чемпионат Европы начнётся 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена