Бензема: «Горжусь возвращением в сборную Франции»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями от вызова в сборную Франции.

«Горжусь возвращением в сборную Франции и доверием, которое я получил. Спасибо семье, друзьям, клубу и всем тем, кто поддерживал меня», - написал Бензема в «Твиттере».

Отметим, что нападающий был вызван в национальную команду своей страны впервые с 2015 года. 33-летний Бензема сыграл 45 матчей за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 29 голов и отдал 8 голевых передач.

В активе Карима 27 голов в 81 матче за сборную Франции, за которую он дебютировал в далёком 2007 году.

Напомним, что чемпионат Европы начнётся 11 июня.