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Дешам: «Бензема нужен мне, а ему нужна сборная»

18 Мая 2021, 21:58,

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал вызов нападающего «Реала» Карима Бензема на Евро-2020.

«Мы встретились и долго общались, после беседы я продолжительное время думал о Бенземе, а потом принял это решение. Мне нужен этот игрок, ему нужна сборная. Я не хочу делать из этого вызова что-то особенное. Я являюсь главным тренером сборной Франции, поэтому должен принимать решения не только в личных интересах.

Жиру перестанет играть? Нет, не согласен. Конкуренция – это всегда хорошо. Не забывайте, что они уже играл вместе три года», - цитирует главного тренера сборной Франции Get French Football News.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Карим Бензема, Оливье Жиру, Дидье Дешам
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