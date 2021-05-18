Дешам: «Бензема нужен мне, а ему нужна сборная»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал вызов нападающего «Реала» Карима Бензема на Евро-2020.

«Мы встретились и долго общались, после беседы я продолжительное время думал о Бенземе, а потом принял это решение. Мне нужен этот игрок, ему нужна сборная. Я не хочу делать из этого вызова что-то особенное. Я являюсь главным тренером сборной Франции, поэтому должен принимать решения не только в личных интересах.

Жиру перестанет играть? Нет, не согласен. Конкуренция – это всегда хорошо. Не забывайте, что они уже играл вместе три года», - цитирует главного тренера сборной Франции Get French Football News.