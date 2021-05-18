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Бензема вызван в сборную Франции на Евро-2020

18 Мая 2021, 21:39,

Стала известна заявка сборной Франции на Евро-2020.

Вратари: Льорис, Манданда, Меньян.

Защитники: Дюбуа, Павар, Зума, Кюнде, Варан, Ленгле, Кимпембе, Динь, Эрнандес.

Полузащитник: Конте, Погба, Рабио, Толиссо, Сиссоко.

Нападающие: Бензема, Жиру, Мбаппе, Тюрам, Коман, Бен-Йеддер, Гризманн, Лемар, Дембеле.

Отметим, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема был вызван в сборную впервые с 2015 года. Отсутствие опытного форварда в национальной команде было связано шантажом французского полузащитника Матьё Вальбуэна.

Старт чемпионата Европы запланирован на 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема, евро-2020
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Комментарии (3)
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0
s a
18 Мая 2021, 22:11

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0
ARTUR
18 Мая 2021, 21:53

сборная просто убойная по именам , а Бенз если не в тюрьме , значит кому как не ему быть в сборной

0
CastillaOleOle
18 Мая 2021, 21:46
Молодец, Карим! Заслужил!
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