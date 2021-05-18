Бензема вызван в сборную Франции на Евро-2020

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18 Мая 2021, 21:39,
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Стала известна заявка сборной Франции на Евро-2020.
Вратари: Льорис, Манданда, Меньян.
Защитники: Дюбуа, Павар, Зума, Кюнде, Варан, Ленгле, Кимпембе, Динь, Эрнандес.
Полузащитник: Конте, Погба, Рабио, Толиссо, Сиссоко.
Нападающие: Бензема, Жиру, Мбаппе, Тюрам, Коман, Бен-Йеддер, Гризманн, Лемар, Дембеле.
Отметим, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема был вызван в сборную впервые с 2015 года. Отсутствие опытного форварда в национальной команде было связано шантажом французского полузащитника Матьё Вальбуэна.
Старт чемпионата Европы запланирован на 11 июня.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Франции, Карим Бензема, евро-2020
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сборная просто убойная по именам , а Бенз если не в тюрьме , значит кому как не ему быть в сборной