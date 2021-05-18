Ройс не сыграет на Евро-2020

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18 Мая 2021, 20:47,
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс заявил, что пропустит чемпионат Европы.
«После сложного и изматывающего сезона я пообщался с главным тренером сборной Германии и принял решение пропустить Евро-2020. Это было очень сложно, потому что я всегда с гордостью выступаю за свою страну. Но после столь напряженного сезона я принял решение дать своему телу возможность восстановиться. Я воспользуюсь перерывом правильно и полный сил начну следующий сезон. Желаю команде всего самого наилучшего на чемпионате Европы, буду болеть за нашу сборную», - написал Ройс в «Инстаграме».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Германии, Марко Ройс