ЦСКА всё-таки не отпустит Олича в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич 16 июня должен быть на первом сборе «армейцев», хотя ранее сообщалось, что руководство клуба готово отпустить его на чемпионат Европы на должность помощника сборной Хорватии.

Журналист Василий Конов пишет в своём канале в Telegram, что после утечки информации в СМИ, руководители ЦСКА обязали Олича появиться на первом сборе команды в середине июня. Болельщики «красно-синих» были недовольны, что их наставник пропустит значительную часть подготовки к новому сезону, на что среагировали функционеры клуба.

До назначения в ЦСКА Олич был помощником национальной команды Хорватии с 2017 по 2021 год.