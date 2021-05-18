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​Дешам может вызвать Бензема в сборную Франции

18 Мая 2021, 08:31,

Карим Бензема в последний раз играл за сборную Франции осенью 2015-го года. Столько бы ни забивал форвард «Реала», Дидье Дешам не вызывает его в главную команду из-за скандальной истории с шантажом Матьё Вальбуэна.

Впрочем, позиция главного тренера французской национальной команды может измениться. Как сообщает на своих страницах L’Equipe, Бензема может войти в список из игроков сборной Франции, которые будут готовиться к Евро-2020. Список должен быть обнародован до конца дня вторника.

В 45 матчах за «Реал» в нынешнем сезоне Карим Бензема забил 29 голов и отдал 8 результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Франции, Карим Бензема
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