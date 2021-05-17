​Манчини прокомментировал продление контракта

Роберто Манчини будет работать у руля сборной Италии ещё пять лет. В понедельник было объявлено о том, что 56-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца чемпионата мира 2026 года.

«Я действительно счастлив и благодарю президента. Это прекрасный момент», - сказал Манчини на пресс-конференции.

«Мы продлили контракт. Нас ждут многие соревнования, побеждать будет непросто. Будем пытаться реализовать проект, который начали три года назад.

У нас есть много молодых игроков, и мы надеемся, что скоро пожнём плоды своей работы. В некоторых моментах нам понадобится удача, но мы захотим сказать своё слово на Евро», - цитирует тренера Football Italia.