Чемпионат Европы по футболу 2020
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​Тер Штеген объявил, что пропустит Евро-2020

17 Мая 2021, 15:55,

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не поможет сборной Германии на чемпионате Европы. Об этом футболист сообщил через свою страничку в Instagram.

«Вместе с медицинским штабом клуба мы решили, что летом я перенесу дополнительную операцию на колене. Мне грустно, что я пропущу Евро-2020», - написал тер Штеген.

Чемпионат Европы начнётся уже через 25 дней – 11 июня. Сборная Германии выступит в так называемой «группе смерти» с национальными командами Португалии, Франции и Венгрии.

Добавим, что после чемпионата Европы Йоахим Лёв покинет тренерский мостик сборной Германии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Марк-Андре Тер Штеген
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