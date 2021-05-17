​Тер Штеген объявил, что пропустит Евро-2020

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не поможет сборной Германии на чемпионате Европы. Об этом футболист сообщил через свою страничку в Instagram.

«Вместе с медицинским штабом клуба мы решили, что летом я перенесу дополнительную операцию на колене. Мне грустно, что я пропущу Евро-2020», - написал тер Штеген.

Чемпионат Европы начнётся уже через 25 дней – 11 июня. Сборная Германии выступит в так называемой «группе смерти» с национальными командами Португалии, Франции и Венгрии.

Добавим, что после чемпионата Европы Йоахим Лёв покинет тренерский мостик сборной Германии.