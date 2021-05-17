Чемпионат Европы по футболу 2020
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​Далич: «Хочу, чтобы Олич был с нами на Евро»

17 Мая 2021, 15:31,

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич хотел бы, чтобы на Евро-2020 в его штабе находился Ивица Олич, который в марте возглавил ЦСКА.

«Я бы хотел, чтобы Олич был с нами на Евро-2020. Посмотрим, возможно ли это. Клуб платит ему зарплату, и он должен думать о своих обязательствах. Но Ивица нам нужен. Он является частью моего коллектива, он всё знает, он мне сильно помогает. Теперь у него есть работа в клубе, и я это уважаю», - приводит слова Далича Sportske novosti.

Чемпионат Европы стартует уже 11 июня. Сборная Хорватии выступит в одной группе с командами Англии, Чехии и Шотландии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Хорватии, Ивица Олич, Златко Далич
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