​Далич: «Хочу, чтобы Олич был с нами на Евро»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич хотел бы, чтобы на Евро-2020 в его штабе находился Ивица Олич, который в марте возглавил ЦСКА.

«Я бы хотел, чтобы Олич был с нами на Евро-2020. Посмотрим, возможно ли это. Клуб платит ему зарплату, и он должен думать о своих обязательствах. Но Ивица нам нужен. Он является частью моего коллектива, он всё знает, он мне сильно помогает. Теперь у него есть работа в клубе, и я это уважаю», - приводит слова Далича Sportske novosti.

Чемпионат Европы стартует уже 11 июня. Сборная Хорватии выступит в одной группе с командами Англии, Чехии и Шотландии.