Азар попал в заявку сборной Бельгии на Евро-2020

|
17 Мая 2021, 14:15,
|
|
Пресс-служба сборной Бельгии опубликовала список из 26 футболистов, которые будут включены в заявку команды на чемпионат Европы. Стоит отметить, что в заявку вошёл представитель «Реала» Эден Азар, хотя в последние сезоны он часто травмировался и был далёк от своей лучшей формы.
Чемпионат Европы стартует уже через 25 дней – 11 июня. Сборная Бельгии станет одним из соперников сборной России на групповой стадии континентального футбольного форума. Также в группе В выступят национальные команды Дании и Финляндии.
Первый матч на Евро-2020 сборная Бельгии пройдёт в Санкт-Петербурге против России 12 июня.
11.5 million Belgians. 26 names. 1 goal. #EURO2020 pic.twitter.com/DYK7pYPz9j— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, 2021
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар