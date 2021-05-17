Чемпионат Европы по футболу 2020
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Азар попал в заявку сборной Бельгии на Евро-2020

17 Мая 2021, 14:15,

Пресс-служба сборной Бельгии опубликовала список из 26 футболистов, которые будут включены в заявку команды на чемпионат Европы. Стоит отметить, что в заявку вошёл представитель «Реала» Эден Азар, хотя в последние сезоны он часто травмировался и был далёк от своей лучшей формы.

Чемпионат Европы стартует уже через 25 дней – 11 июня. Сборная Бельгии станет одним из соперников сборной России на групповой стадии континентального футбольного форума. Также в группе В выступят национальные команды Дании и Финляндии.

Первый матч на Евро-2020 сборная Бельгии пройдёт в Санкт-Петербурге против России 12 июня.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Эден Азар
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