​Пёнтек: «Травма не позволяет мне сыграть на Евро-2020, о чём я так мечтал»

Форвард «Герты» Кшиштоф Пёнтек опубликовал фотографию из больничной палаты. Судя по всему, польский футболист перенёс хирургическое вмешательство после полученной им травмы.

«Последние 36 часов были для меня тяжёлыми. Травма не позволяет мне сыграть на Евро-2020,о чём я так мечтал. Однако я считаю, что в футболе, как и в жизни, ничего не происходит без причины. Уверен, у Бога просто есть другой план касательно меня.

Сегодня начинается моё восстановление, и это единственное, на чём мне нужно сосредоточиться. Я к этому голов. Сделаю всё, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо», - написал Пёнтек в Instagram.